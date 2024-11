Ferragni e Fedez fecham acordo de divórcio e dividirão despesas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 NOV (ANSA) – A empresária e influenciadora digital Chiara Ferragni e o rapper Fedez chegaram a um acordo de divórcio, colocando fim a um dos casais mais amados e comentados da Itália nos últimos anos.

Em declaração conjunta divulgada nesta segunda-feira (11), os advogados das duas partes afirmam que o documento será protocolado “em breve” para homologação no Tribunal de Milão, que “pronunciará o divórcio após seis meses”.

“Leone e Vittoria [filhos de Ferragni e Fedez] ficarão com a mamãe e o papai pelos mesmos períodos, durante os quais cada genitor ficará responsável pelas despesas de manutenção”, diz o comunicado assinado pelos advogados Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, da parte do rapper, e Daniela Missaglia, do lado da influenciadora.

“Fedez, como ele mesmo pediu, pagará também, diretamente e inteiramente, as escolas, despesas médicas e gastos com atividades esportivas das crianças”, acrescenta a nota.

O acordo não estabelece pensão de nenhum dos lados, uma vez que cada um ficará responsável pelos gastos com Leone e Vittoria quando as crianças estiverem sob sua responsabilidade. Os bens patrimoniais e societários de Ferragni e Fedez já estavam divididos, portanto não entraram na negociação.

Os dois estavam juntos desde 2016 e eram casados desde 2018, mas se separaram no início deste ano, em meio às investigações por supostas fraudes cometidas por Ferragni na promoção de pandoros (doce italiano de Natal) e ovos de Páscoa para beneficência.

O escândalo abalou o império da influenciadora mais seguida da Itália, que perdeu contratos de publicidade e fechou acordos para doar 2,2 milhões de euros (R$ 13,6 milhões), valor que ela teria lucrado com falsas ações de caridade, para entidades beneficentes.

Ferragni ainda é alvo de uma investigação do Ministério Publico de Milão e deve ser denunciada à Justiça por fraude agravada. Ele e Fedez, no entanto, nunca falaram abertamente sobre os motivos da separação. (ANSA).