Ferragni é criticada por curtir férias em meio a incêndios

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 25 JUL (ANSA) – A digital influencer Chiara Ferragni foi alvo de críticas nesta terça-feira (25) após publicar nas redes sociais uma foto curtindo suas férias em Salina, uma das Ilhas Eólias, no norte da Sicília, enquanto a região no sul da Itália tem enfrentado diversos incêndios por conta do calor tórrido.

Ferragni está de férias junto com um grupo de amigos e alugou um barco para passear pelas enseadas e curtir o mar paradisíaco do arquipélago. “Feliz segunda-feira”, escreveu ela na postagem.

A esposa do rapper italiano Fedez é uma das principais influenciadoras do país e tem 29,4 milhões de seguidores no Instagram. Ela se tornou alvo de uma polêmica porque muitos fãs esperavam que Ferragni lançasse um apelo ou falasse da difícil situação na Sicília, onde diversos locais foram destruídos pelas chamas e pessoas enfrentam mais de 45ºC sem a possibilidade de se refrescar.

“Chiara, eu te amo e te sigo com prazer, mas você está na Sicília e Catânia está literalmente queimando. Estou sem eletricidade e sem água há dias. Não estou falando muito, mas talvez uma pequena história para seus 25 milhões de seguidores, então talvez quem temos no governo e a mídia decida dar uma mão a essas pessoas, certo? O que você está dizendo?”, escreveu um dos seguidores.

Alguns usuários também pediram para a italiana enviar um avião para ajudar no combate aos incêndios. “Não Chiara, não há nada de bom para comemorar na Sicília. Nossa terra está queimando. E honestamente, precisamos um pouco da história de quem você diz que ama”, disse outro.

Logo depois, Fedez compartilhou um tuíte em que defendia sua esposa de todos os que a acusaram de não ter manifestado seu apoio à Sicília. No entanto, minutos depois a publicação foi deletada.

No últimos dias, a Itália está dividida em duas partes: enquanto o sul da Itália enfrenta temperaturas escaldantes e incêndios por conta do calor tórrida, a região norte registra trovoadas, chuvas de granizo e inundações. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias