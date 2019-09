Fernandópolis (SP) e Florianópolis (SC) têm equivalência reconhecida

São Paulo, 18 – Os serviços de inspeção municipal de produtos de origem animais de Fernandópolis (SP) e Florianópolis (SC) conseguiram reconhecimento de equivalência junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa) do Ministério da Agricultura. Com isso, os estabelecimentos indicados por esses serviços poderão vender seus produtos de origem animal em todo o Brasil, não apenas no município.

O Sisbi-Poa passa a ter em seu cadastro geral 12 Estados – Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins -, além do Distrito Federal, três consórcios (CIDEMA/SC, CONSAD/SC e CODEVALE/MS) e 20 municípios (Alegrete, Cascavel, Caxias do Sul, Chapecó, Engenho Velho, Erechim, Fernandópolis, Florianópolis, Glorinha, Ibiúna, Itu, Marau, Miraguaí, Rio Claro, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Pedro do Butiá e Uberlândia).