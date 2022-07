Fernando Zor ganha rosas vermelhas de Maiara e se surpreende: ‘Eu mereço?’

Mesmo com as idas e vindas, Fernando Zor e Maiara gostam de demonstrar o carinho que um têm pelo outro. Nesta quinta-feira (28), a cantora surpreendeu o amado com rosas vermelhas.







“Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui? Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não”, disse ele.

“Engraçado que ela dormiu aqui, saiu mais cedo, porque o voo dela era mais cedo e o meu é agora. Então, acordei e vi as flores na porta. Danadinha! Que lindas! Eu mereço?”, brincou.