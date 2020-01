Fernando Miguel elogia trabalho de Abel e prevê Vasco mais forte do quem em 2019

Um dos jogadores mais experiente do elenco do Vasco, Fernando Miguel prevê mais um ano de crescimento da equipe de São Januário. O goleiro, de 34 anos, demonstra otimismo com a chegada do técnico Abel Braga.

“A expectativa é de fazer um grande ano e continuar avançando naquilo que nos foi proposto e dentro da ideia que se tem traçado pelo clube”, disse o defensor, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

“Eu nunca tinha trabalhado com o Abel, mas conheço a história de vitórias e sucesso dele. O principal é que nós sabemos o quanto representa vestir essa camisa. Acho que isso facilita tanto o nosso trabalho, como o trabalho dele. Temos que estar com a cabeça voltada em superar as dificuldades, superar as limitações. Desde 2018 tem sido assim e temos superado. Ano passado se vislumbrou até uma Libertadores. Com um pouco de melhora e uma expectativa boa, esperamos fazer um ano melhor do que foi 2019.”

A presença de vários jogadores jovens no elenco vascaíno é vista com simpatia pelo goleiro. “É um grupo jovem. Como falei antes, é um novo momento, uma nova história que se inicia. Até porque se trocou a comissão técnica e um novo processo vai começar. Esses jovens já tem uma casca. Eles viveram muitas situações com a gente nos últimos anos e tem noção do que precisa ser feito para avançar. É muito comprometimento, entrega e capacidade de superação. É isso que temos que ter em mente e valorizar aqueles que aqui estão. Temos um grupo que mostrou ser capaz de superar adversidades e é isso que vamos pregar nesta temporada.”

Para a disputa do Campeonato Carioca, Fernando Miguel não aponta o rival Flamengo como favorito antes do início da competição. “Não se conquista nada com discurso. Nada falando. Se conquista dia após dia. Jogo após jogo. Essa tem sido nossa postura, durante todo o tempo que estou aqui e vai continuar sendo assim. Precisamos continuar mostrando força nesse dia a dia e evolução a cada partida. Dentro das ideias e propostas que o Abel for trazendo, precisamos melhorar a cada partida. É um cenário que vai nos trazer boas perspectivas.”