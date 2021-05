Fernando Miguel brilha e Atlético-GO bate Corinthians no Brasileiro

O Atlético-GO superou o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro Fernando Miguel, do Dragão, teve uma noite de domingo (30) inspirada, com grandes defesas. Entre elas, a do pênalti cobrado por Mateus Vital e a do rebote, em tentativa do próprio atacante.

ESPETACULAR! Dragão joga bem, marca no primeiro tempo com Zé Roberto, conta com uma partida gigante do goleiro Fernando Miguel e vence o Corinthians na Neo Química Arena! 1 a 0. ️⚽ #Dragão pic.twitter.com/jDHRwtP26H — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 30, 2021

Na estreia do técnico Sylvinho, o Timão subiu as linhas de marcação para dificultar a saída de bola do Atlético. Apesar de o time goiano ter começado o jogo melhor, a ponto de ter um gol (bem) anulado logo aos nove minutos, do meia João Paulo, por impedimento, os anfitriões logo tomaram o controle das ações ofensivas. Exigido, Fernando Miguel se saiu bem, mesmo debaixo de chuva, salvando finalizações do volante Ramiro e do lateral Lucas Piton. O Dragão, que não havia abdicado de atacar, reequilibrou a partida na reta final do primeiro tempo e chegou ao gol aos 44 minutos, com o atacante Zé Roberto marcando após tabela com João Paulo.

Na etapa final, a primeira chance foi justamente um pênalti do lateral Natanael em cima do atacante Gustavo Mosquito, aos 15 minutos. Fernando Miguel, porém, agigantou-se contra Mateus Vital tanto na cobrança como no rebote. O duelo ficou truncado, com divididas ríspidas e nervosismo evidente. Melhor para o Atlético, que soube administrar o ambiente e garantir os primeiros três pontos na tabela.

Rubro-negros e alvinegros se reencontram na quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), outra vez na Neo Química Arena, mas pela terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Dragão volta a campo no sábado (5) contra o São Paulo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h. No domingo (6), às 16h, o Timão busca a reabilitação diante do América-MG no Independência, em Belo Horizonte.

O único time paulista a vencer na primeira rodada foi o Red Bull Bragantino, que derrotou a Chapecoense por 3 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC). O atacante Ytalo, na área, após lançamento do zagueiro Fabrício Bruno, abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Na sequência, aos 34, o volante Lucas Evangelista ampliou de cabeça. Na etapa final, aos 28 minutos, o atacante Helinho recebeu de Lucas Evangelista na área e definiu o placar para o Massa Bruta, que só não aumentou a fatura porque o meia Claudinho acertou o travessão e teve um gol anulado por impedimento.

ESTREIA BRUTA E LIDERANÇA!!! Com gols de Ytalo, Lucas Evangelista e Helinho, vencemos a Chapecoense por 3 a 0, na Arena Condá, pela primeira rodada do @Brasileirao. Quem aí vai dormir na liderança, #MassaBruta!? ⚽️ Ari Ferreira#RedBullBragantino #Brasileirao pic.twitter.com/iGNXRjSjs6 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 30, 2021

As duas equipes têm compromissos na quarta pela Copa do Brasil. Às 16h30, a Chapecoense recebe o ABC na Arena Condá. Mais tarde, às 21h30, o Bragantino visita o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. No sábado, às 21h, os paulistas voltam a campo pelo Brasileiro contra o Bahia, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). No dia seguinte, às 18h15, também pela Série A, o Verdão do Oeste mede forças com o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em duelo simultâneo aos de São Paulo e Chapecó, o Athletico-PR venceu o América-MG por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. Aos 41 minutos da etapa final, Carlos Eduardo cruzou buscando o também atacante Matheus Babi na área, mas a bola foi direto para as redes.

Os times mudam a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Coelho recebe o Criciúma. Na quinta-feira (3), às 19h, o Furacão duela com o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. O foco volta a ser a Série A no domingo que vem. O América encara o Corinthians, enquanto o Athletico visita o Juventude às 18h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

