Fernando Meirelles vai filmar com o ator Denzel Washington

O próximo projeto do cineasta brasileiro Fernando Meirelles será uma produção original para a plataforma Netflix e terá um elenco de ponta já confirmado. Intitulado Here Comes the Flood, o filme será protagonizado por Denzel Washington (de clássicos do cinema norte-americano, como Um Limite Entre Nós e Malcolm X); Robert Pattinson (Saga Crepúsculo e Batman) e Daisy Edgar-Jones (vencedora do Globo de Ouro pela série Normal People).

Assalto

A trama foi anunciada na quarta-feira, 14, em evento da Netflix, como um “filme de assalto nada convencional sobre um segurança de banco, um caixa e um ladrão habilidoso em um jogo mortal de golpes e traições”.

Simon Kinberg, de Sr. e Sra. Smith, com Angelina Jolie e Brad Pitt, assina o roteiro.

Mais detalhes sobre a produção e previsão de estreia ainda não foram revelados.

Here Comes the Flood será a segunda colaboração de Meirelles com a Netflix. Em 2019, o cineasta brasileiro comandou Dois Papas, produção da plataforma que concorreu em três categorias no Oscar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.