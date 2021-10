Fernando Medeiros após BBB: “Fui aconselhado a criar polêmicas para aparecer”

Fernando Medeiros é casado com Aline Gotschalg, parceira de confinamento no “Big Brother Brasil”, e revelou já ter recebido conselhos para fingir situações com ela para gerar mais visibilidade.

“Já fui muitas vezes aconselhado a criar polêmicas para ‘aparecer’. A mais absurda de todas foi inventar problema no meu relacionamento com a Aline pra dar mídia. Como é possível uma pessoa que trabalha com artistas sugerir isso pra alguém?! Um absurdo, mas tem muito pessoa famosa que topa essas estratégias para ganhar like, aparecer em sites e Instagram de fofoca. Isso é comum hoje em dia”, disse ele, em entrevista ao site “Quem”.

Saiba mais