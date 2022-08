Fernando Marçal treina e pode reforçar o Botafogo no Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 17:06 Compartilhe

Luís Castro pode contar com um importante retorno no Botafogo. Fernando Marçal treinou com o grupo na manhã desta quinta-feira no Espaço Lonier, futuro CT do clube, e trabalha para ter condições de atuar contra o Atlético-GO, no próximo sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O lateral-esquerdo, vale ressaltar, ainda não está garantido contra o Dragão, mas trabalhou nas atividades tática e física no gramado. O clube trabalha para que ele tenha condições de ser, ao menos, relacionado. O jogo será às 21h de sábado no Estádio Nilton Santos.

Fernando Marçal sofreu uma lesão na derrota para o Corinthians, no dia 30 de julho. Apesar de não ter sido considerado um problema grave, o Alvinegro adota paciência quanto o retorno do defensor.

Reforço na segunda janela, o camisa 21 assumiu a titularidade na lateral do Glorioso de forma rápida. Se não tiver condições de jogo, a tendência é que Hugo inicie a partida.

Victor Sá, que já vinha sendo trabalhado para retornar justamente contra o Dragão, treinou normalmente e a tendência é que seja relacionado. O lateral-direito Rafael também participou da atividade sem limitações.

