Fernando Marçal relata ansiedade pela estreia e elogia Luís Castro: ‘O Botafogo está em boas mãos’ Lateral-esquerdo foi o primeiro reforço da nova janela apresentado pelo Botafogo e destacou desafio de retornar ao Brasil

Fernando Marçal vestiu oficialmente a camisa do Botafogo pela primeira vez. O lateral-esquerdo, reforço anunciado pelo Glorioso ainda em junho, foi anunciado na tarde desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos. O atleta, que estava no Wolverhampton-ING, chegou sem custos ao clube.

– O que me atraiu para vir pro Botafogo foi o próprio Botafogo. É um clube grande e conhecido mundialmente. Quando se fala de Botafogo dificilmente se diz não. O clube junto dos dirigentes mostraram os projetos, acho que isso tem ficado claro. Não é algo que se constrói da noite para o dia. Aceitei porque quero fazer parte disso, quero fazer parte disso porque acho que o futuro será promissor – afirmou.

O lateral-esquerdo treina com o Glorioso há praticamente um mês. Vindo do Wolverhampton e com a carreira quase toda montada na Europa, o defensor elogiou a postura de Luís Castro nesse pouco tempo na rotina do Botafogo.

– O primeiro contato foi ótimo para conhecer o grupo, jogadores e o staff. Ainda não conhecia o Luís Castro pessoalmente. Como estava lá fora por muito tempo já conheço muitos jogadores portugueses e o feedback dele era muito bom, que era um treinador muito disciplinado, que tira o melhor dos jogadores. Tenho conseguido ver isso no dia a dia. Gosto muito da maneira que ele aborda o dia a dia. O Botafogo está em boas mãos – ressaltou.

Se depender de Marçal, ele já estará à disposição para entrar em campo a partir do dia 18, próxima segunda-feira, data da abertura da janela de transferências.

– Quero agradecer o carinho dos torcedores, é muito bacana o que fazem comigo nas redes sociais. Provavelmente a partir do dia 18 estou apto, estou bem fisicamente, estou apto, deixo nas mãos do treinador. Estou ansioso, já vesti várias vezes em casa a camisa do Botafogo e caiu bem – completou.

Presença da torcida

– É super importante. São eles que na vitória e na derrota alegram o nosso dia e nos dão forçam para trabalhar no dia seguinte. Obrigado Botafogo para me dar oportunidade de estar aqui com a minha família.

Jogar pelo Botafogo

– Estou super animado e ansioso. A oscilação é do Campeonato Brasileiro… No início todos estavam otimistas, remos um plantel forte e mostramos que vamos brigar lá em cima. O Brasileiro está na metade ainda e vamos brigar para bater a meta do clube e queremos beliscar alguma coisa que vai surpreender os torcedores.

Momento

– Acho que todos estavam bastante otimistas no início pelos jogadores. Temos bastante qualidade, o Luís está tentando tirar o melhor de cada um e estamos tentando melhorar.

Características

– Todos esses países que eu passei fiquei marcado por um jogador aguerrido, um jogador que deixa o último pingo de suor em campo. Sou experiente, com toda essa passagem a gente fica mais inteligente em campo. Acho que isso falta para a nossa equipe, saber gerir alguns momentos do jogo, às vezes comentemos alguns erros por falta de experiência. Tenho certeza que venho para agregar.

Luís Castro

– Realmente não vi a análise do Mister ontem, não sei qual foi a análise dele. É nítido que os treinadores precisam de tempo, vemos isso em outros clubes. Renato teve grandes resultados no Grêmio, Abel no Palmeiras… Não podemos pegar uma exceção que foi o Jorge Jesus. Tem alguns que conseguem pegar isso mais rápido, mas a direção precisa saber que foi pegar um treinador e ele sabe o que pode oferecer ao clube. Particularmente o que tenho visto é que se o clube conseguir fazer o que fez em outros clubes é que ele vai nos dar muitas alegrias. Gosto muito da maneira que ele aborda pré e pós jogos. Trabalhei com muitos staffs portugueses e coloco o Luís bem alto. Estou muito ansioso para trabalhar muito tempo com ele. Acho que o futebol brasileiro precisa de tempo, todos precisam de tempo para trabalhar.

