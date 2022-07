Fernando Marçal diz que Botafogo não merecia perder para o Santos: ‘O resultado não mostra o que foi o jogo’ Lateral-esquerdo estreou pelo Botafogo e considerou que time fez partida sólida na Vila Belmiro; defensor fez boa dobradinha com Jeffinho no lado esquerdo







Fernando Marçal estreou pelo Botafogo com derrota. O lateral-esquerdo foi titular logo de cara e participou de toda a partida no revés do Glorioso por 2 a 0 diante do Santos, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O camisa 21, contudo, considerou que a equipe merecia sorte melhor. Após a partida, Marçal afirmou que o time criou para ter um resultado diferente.

– É um prazer estar de volta ao meu pais, estrear no Brasileirão. O resultado não mostra aquilo que foi empenho e o jogo do time. A gente com certeza tem coisas para melhorar, mas acredito que a atitude que tivemos hoje foi positiva, é arrumar uma coisa ou outra porque temos que somar pontos – afirmou, à “Globo”.

Marçal fez uma boa dobradinha com Jeffinho no lado esquerdo do ataque do Botafogo e foi um dos destaques da equipe comandada por Luís Castro.

