Fernando Mais, ator que teve fetiche escatológico exposto, implora por ajuda financeira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 9:06 Para compartilhar:

Alerta gatilho: Este texto trará relato de ansiedade e pode gerar gatilho em quem estiver passando por situação semelhante. Se você perceber que está sentindo sobrecarga emocional ou pensando em se machucar, procure ajuda de um médico, psicólogo, familiar, ou ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

Fernando Mais, que ficou conhecido na internet pelo pseudônimo Gustavo Scat, publicou alguns pedidos de ajuda nas redes sociais. Isso porque o ator, que atuou nos filmes da “Turma da Mônica”, disse estar enfrentando dificuldades para conseguir trabalho desde que teve um fetiche escatológico – que envolve necessidades fisiológicas, como urina, fezes e flatulências – exposto na internet.

Ele foi alvo de críticas e ataques após divulgar o livro de sua autoria “Quero Scat – O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos”.

“Preciso muito de ajuda. Estou há um ano nessa situação de Gustavo Scat sozinho. Não tenho advogado, não tenho assessora, estava contratado em uma agência de atores que me demitiu, estou desempregado há seis meses e recebi muita promessa de ajuda de gente famosa. Minha mãe está me ajudando com dinheiro, não estou pobre, não estou passando fome, mas é desesperador receber hate todos os dias e não conseguir mais trabalhar em uma carreira que construí minha vida toda”, declarou.

“Não queria estar fazendo isso, não sou famoso suficiente, vocês me conhecem apenas como Gustavo Scat, mas esse não é nem meu nome. Meu nome é Fernando Mais e tinha toda uma carreira antes dessa p*rra acontecer. Então, estou desesperado pedindo ajuda porque não sei mais o que fazer. Tenho diversas vezes essa crise e estou há um ano fingindo que estou bem, fazendo piada com a situação, mas não aguento mais”, completou.

Após o vídeo com o desabafo, o ator contou que chegou a conversar com alguns famosos, como Gil do Vigor, e recebeu apoio. “Ele me doou R$ 7 mil. Não sei nem como agradecer por tanto. Ele me disse que sou iluminado e que minha sexualidade depende só de mim mesmo. Fiquei muito feliz em receber o apoio de alguém que admiro tanto. Ele disse que sou maior que tudo isso e que vou superar. Obrigado pelo coração que você tem, Gil”, agradeceu ele.

Assista ao desabafo do ator a seguir: