Fernando Lázaro prioriza atividades em campo reduzido na volta do Corinthians após o Natal

Após dois dias de folga para o Natal, o elenco do Corinthians retornou ao CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (26) e iniciou a segunda parte de treinamentos na pré-temporada para 2023.

Os atletas iniciaram o dia com o pré-treino na academia, e depois fizeram aquecimento no gramado. Posteriormente, o técnico Fernando Lázaro organizou duas atividades de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.

Depois do treinamento, houve uma sessão de alongamento para os atletas. Além disso, alguns jogadores também retornaram à academia para um complemento.





Assim como vem fazendo desde que assumiu o comando técnico do clube alvinegro, Lázaro chamou atletas da base para completar as atividades com os profissionais: o goleiro Kauê, o zagueiro Murillo, o volante Zé Vitor, e o meia Guilherme Biro. O quarteto está inscrito para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O elenco volta ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira (27), onde o treinamento será realizado em dois períodos. A equipe treina até o dia 30 de dezembro, e depois o grupo receberá três dias de folga, se reapresentando de forma definitiva no dia 3 de janeiro.

O primeiro compromisso oficial do Timão é no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

