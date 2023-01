Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 20:25 Compartilhe





O técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, teve uma estreia à frente da equipe diferente do que esperava. O Timão acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador, no entanto, acredita que a equipe vai melhorar no decorrer dos jogos.

– Pensamos e trabalhamos a pré-temporada, sabemos da dificuldade de vir para um jogo contra esse adversário e entendo que o crescimento vai ser natural ao longo dos próximos jogos. Os atletas tendo uma influência maior do jogo. E esses erros do começo tiraram um pouco da nossa forma de jogar – afirmou o técnico.

A derrota só não foi mais amarga porque o Timão teve uma série de desfalques importantes, como Renato Augusto, Yuri Alberto, Adson, Romero, Adson, Paulinho e Matheus Bidu.

– Tivemos essas ausências de última hora e pontuais por circunstâncias diversas e, ao longo da semana, teremos alguns atletas reiterados para o próximo jogo, então, não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que naturalmente vai retomar e essas opções não vão faltar – completou Fernando Lázaro.

O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (18) para enfrentar o Água Santa, às 19h30, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Estadual.

