Fernando Lázaro aponta paciência como virtude da vitória do Corinthians sobre o Ituano Técnico interino do Timão também disse que cansou o adversário durante o jogo

Foi notória a diferença do rendimento técnico do Corinthians entre os dois tempos na vitória por 3 a 2 contra o Ituano, neste domingo (6), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E para o técnico interino do Timão, Fernando Lázaro, que comandou o clube no jogo em questão, a paciência foi o grande trunfo para que o resultado, inicialmente adverso, terminasse favorável ao clube do Parque São Jorge.

A equipe alvinegra começou a partida sucumbindo a marcação forte e transição rápida do Galo de Itu, que saiu na frente logo aos seis minutos de partida, e no lance seguinte marcou o segundo, que acabou anulado pela arbitragem de vídeo, por impedimento no início da jogada.

O Corinthians até chegou a empatar a partida no primeiro tempo, mas sofreu o segundo ainda na etapa inicial, e precisou aplicar a virada nos 45 minutos finais, com a visível mudança de postura, que também passou por algumas alterações técnicas e táticas.

No entanto, Lázaro pontuou que a paciência no desempenho dos corintianos em campo foi fundamental para que o time saísse de um 2 a 1 contra para um 3 a 2 a favor.

– Início do jogo com um primeiro tempo difícil, em um campo que os atletas, até se acostumarem, estava fofo, e com dificuldade de circulação, e ainda teve o gol no início que dificultou mais. Com o gol de início dificulta ainda mais, se fecho e abaixou as linhas. O mérito do time foi grande, de ter paciência, porque não é fácil, as vezes apressamos etapas para chegar ao gol, e o time manteve consistente. E quando passamos a frente, obriga o adversário mudar as suas características e muda o cenário do jogo – disse Lázaro em entrevista coletiva após o triunfo.

Fernando também apontou as virtudes do adversário, que até a derrota para o Timão estava invicto no Campeonato Paulista e não vendeu barato o resultado.

– Adversário que vive um momento, campeão da Série C ano passado, fez um ótimo início de ano, estava invicto, tendo jogado contra adversários difíceis, e tinham uma proposta de sair em transição. Ainda empatamos o jogo, mas iniciamos o segundo tempo em desvantagem, mas mantemos no segundo tempo, com a entrada dos atletas, porque quem não inicia também decisivo, e fizemos um bom segundo tempo, criando chances – destacou o treinador interino.

Em relação as peça que mudou a postura tática do Corinthians foi o meia Giuliano, que no intervalo entrou no lugar de Cantillo e com menos de um minuto da etapa complementar marcou o segundo gol corintiano, em Itu.

Com a entrada do camisa 11, no entanto, Lázaro aplicou um esquema de jogo ofensivo, com Renato Augusto como primeiro homem de meio campo, seguido por Mosquito aberto pela direita, Róger Guedes pela esquerda, e a dupla Paulinho e Giuliano encostando na área, com Jô de centroavante.

– Os atletas, no geral, entraram bem e mantiveram o nível do time, e vai minando um pouco a força defensiva do adversário, e ao longo do jogo vai tendo mais oportunidades de criar situações de finalizar, e foi isso que aconteceu no jogo – comentou o profissional.

Fernando Lázaro disse que a estratégia utilizada pelo Corinthians em meio a postura forte defensivamente do Ituano foi justamente a de cansar o adversário.

– Processo natural desse tipo de jogo, adversário que se posta mais atrás, por conta de uma proposta de jogo, e é contundente nas transições. Não é simples também marcar nessas circustâncias. O nosso time buscou ao máximo inverter o jogo, circular a bola e vai desgastando o adversário. É um processo natural e desgastante no transcurso do jogo, gera uma vulnerabilidade – trouxe o treinador.

Enquanto procura um novo treinador, Fernando Lázaro segue como comandante corintiano. Até aqui, inclusive, ele segue invicto das vezes em que precisou assumir a equipe. Entre a saída de Vagner Mancini e chegada de Sylvinho, Fernando comandou o Timão em dois jogos, ambos com vitórias, assim como o duelo diante do Ituano, neste fim de semana.

