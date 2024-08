Fernando e Sorocaba recebem Dustin Lynch no primeiro EP de ‘Nash’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Abrindo caminhos no mercado internacional, chegou a tão sonhada hora de Fernando e Sorocaba lançarem o primeiro EP de “Nash”, projeto gravado em Nashville no começo deste ano, que contou com participações especiais internacionais e chega via Warner Music Brasil.

A primeira delas é a faixa “Gosta de Caras Assim”, onde a dupla recebe um dos maiores nomes da música country da atualidade, o cantor norte americano Dustin Lynch. A canção está disponível a partir das 21h de quinta-feira, 22, em todas as plataformas de áudio, junto de um compilado com mais três faixas: “Arena Lotada”, “Summer Miracle” e o pot-pourri “Living on Love/ Amarillo By Morning/ My Maria”.

Os videoclipes de todas as faixas ficam disponíveis no mesmo horário no YouTube.

O feat, que é uma versão de “Small Town Boy”, hit de Dustin Lynch, mescla o português com o inglês, o sertanejo com o country. Composta originalmente por Ben Hayslip, Rhett Akins e Kyle Fixhman, a versão adaptada no álbum foi versionada por Ray Ferrari, Sorocaba e Caco Nogueira.

“‘Nash’ é um projeto muito verdadeiro, é a realização de um sonho. Pela primeira vez, temos algumas canções cantadas 100% em inglês, e outras que mesclam os dois idiomas. Colocamos muito da nossa paixão, a música country sempre correu nas nossas veias, é algo que a gente sentia no coração que estava no momento exato de realizar” compartilha Fernando.

E o Sorocaba, complementa: “Estamos felizes demais por poder fazer essa conexão do country com o sertanejo e trazer algo tão verdadeiro nesse momento da nossa carreira. Ainda tivemos a oportunidade de gravar na terra do country, com grandes nomes do gênero, o que deixou esse projeto ainda mais especial, tenho certeza que vocês vão curtir muito.”

Nash foi filmado na cidade de Nashville, localizada no Tennessee, em abril deste ano. Além do Dustin Lynch, a dupla contou com as participações do Locash e Chris Weaver Band. Por trás da produção, o duo teve a experiência de Gui Dalzoto na direção de vídeo, Ray Ferrari assinou a produção musical, e a produção geral é de Fabio Fakri, Anna Paula Dal Piva e Fabiano Santos.

Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Para celebrar o lançamento, no dia 27 de setembro, a dupla realizará um show especial no Jaguariúna Rodeo Festival 2024, com um bloco exclusivo de música country e participação especial de Dustin Lynch.