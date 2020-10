Fernando diz ter falado com Bolsonaro para interceder no caso Robson

View this post on Instagram

Boa tarde a todos! Conversei com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, sobre o caso do Robson há três dias e ele conseguiu me colocar em contato com o presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje. O presidente reforçou que se trata de questão diplomática muito complicada, mas que vai tentar ajudar da melhor forma possível. Me coloquei à disposição para seguir colaborando no que for necessário e estou confiante de que todas essas ações que estamos realizando em conjunto ajudarão o Robson a provar sua inocência. #justiçaporrobson