Fernando Diniz vê Fluminense em seu melhor momento na temporada e fala sobre chance de renovar

O técnico Fernando Diniz valorizou a postura do Fluminense na vitória por 3 a 0 diante do Goiás nesta quarta-feira (9). Em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante avaliou a postura do Tricolor das Laranjeiras na partida válida pela trigésima-sétima rodada do Brasileirão.

– A equipe jogou muito bem desde o primeiro minuto. Foi dominante, soube eliminar as chances do Goiás marcar. Trata-se de um time muito perigoso – disse.

Em seguida, o treinador brincou com o fato de contar com um espectador ilustre: o ídolo Fred.

– É sempre muito bom ver o Fred aqui. Meu aproveitamento com ele aqui é ótimo. Só dele aparecer a gente tem mais chances de ganhar (risos). É muito bom vê-lo por aqui – garantiu.

O treinador falou sobre a possibilidade de renovar seu contrato para a próxima temporada.

– É uma tendência. A gente tem uma conexão muito importante. Tem uma eleição muito importante por aí – afirmou.

Além disto, avaliou o que fica na memória das partidas do Fluminense no Maracanã neste ano.

– O que fica pra mim é a conexão. Títulos, grandes atuações, grandes jogadores formam torcedores. Tenho de aproveitar e mais uma vez agradecer à torcida – disse.

Diniz fez um balanço e apontou o momento mais desafiador da equipe.

– Acho que o mais difícil foi o momento da saída do Nonato, da maneira que ele saiu o time estava muito encaixado com ele e não é só botar outro jogador. Do jeito que a gente joga, principalmente na posição dele, uma função que ligava praticamente todo o sistema e a maneira que ele saiu também. A gente achava que ele ia ficar, eu fiz de tudo para ele ficar, o clube também se esforçou, aí ia ficar e ficamos 10 a 15 dias nesse imbróglio e ele acabou nos deixando – e completou ratificando sua confiança no Fluminense:

– Depois disso o time acabou se encontrando, soube se fortalecer e ficar melhor do que era. O Fluminense de hoje é o melhor da temporada. Acredito que grandes times e grandes pessoas são aquelas que conseguem se fortalecer nos momentos de descida. E no sofrimento você acaba sendo mais reflexivo e esse momento acaba separando os grandes homens e grandes times.

O Fluminense encara o RB Bragantino no domingo (13), às 16h, no Nabi Abi Chedid. A equipe disputa com o Internacional a segunda colocação.

