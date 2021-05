‘Fernando Diniz não teria coragem de me xingar’, diz Neto Ex-atleta afirmou que técnico do Santos não o xingaria quando era atleta e que Diniz faz isso com 'jogadorzinho de hoje'

Durante o quadro “Neto Responde”, no canal do YouTube do ex-jogador Neto, o apresentador falou sobre o comportamento de Fernando Diniz, treinador do Santos, como técnico. Para o ídolo do Corinthians, Diniz não teria coragem de xingá-lo quando era atleta, opinião que já havia dado durante o “Donos da Bola” depois do atrito com o meia Tchê-Tchê.

– O Diniz nunca ia me xingar na minha época, cara. Ele não ia ter coragem de me xingar, até porque eu não ia dar essa liberdade pra ele. Ele xinga todo mundo, retrucar? Ele nunca ia me xingar – afirmou o ex-atleta.

– E não só eu. Não ia me xingar, nem o Dicá, nem o Careca, nem o Muller, nem o Silas, nem o Alex, nem o Paulo Nunes, ele não ia xingar. Ele xinga esses “jogadorzinho” de hoje – completou Neto.

Durante o vídeo, Neto também falou que o título de Campeão Brasileiro de 1987 é do Sport, que o melhor time no Brasil é o Flamengo e que o Cruzeiro é o maior clube de Minas Gerais. O apresentador também revelou que irá largar os programas esportivos caso se torne presidente do Corinthians.

