Fernando Diniz lidera média histórica de gols de substitutos no São Paulo Mudanças promovidas pelo treinador no decorrer de 65 jogos resultaram em 18 gols; Toró foi o último exemplo, na vitória contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão

No último jogo do São Paulo, Toró saiu do banco de reservas e ampliou o placar da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não foi o único a entrar no decorrer de uma partida e balançar as redes pelo clube desde a chegada de Fernando Diniz.

Em levantamento feito pelo site do Tricolor, entre todos os treinadores que comandaram o time em ao menos 50 partidas em toda a história do clube, Diniz é aquele com a melhor média de gols de atletas que colocou em campo como substituto – os três jogos nos quais esteve afastado por suspensão não entraram na conta.

São 65 partidas do técnico, com 18 tentos marcados por jogadores que entraram em campo depois do apito inicial, uma média de 0,28 gol/jogo (um a cada três ou quatro partidas). Ele ultrapassou nomes como Nelsinho Baptista (0,24), Carpegiani (0,23), Levir Culpi (0,19) e Rojas (0,18).

É válido lembrar, porém, que Fernando Diniz está sendo favorecido pelo regulamento atual, de até cinco alterações. No entanto, o desempenho é bom mesmo no critério de gols divididos pelo número de substituições totais (0,08 gol/alteração).

Confira a relação de gols surgidos após substituições promovidas por Diniz:

05/10/2019 Brasileiro: 2 X 1 Fortaleza-CE – Igor Gomes, 1

03/02/2020 Paulista: 1 X 1 Novorizontino-SP – Brenner, 1

14/03/2020 Paulista: 2 X 1 Santos-SP – Pablo, 2

26/07/2020 Paulista: 3 X 1 Guarani-SP – Paulinho, 1

20/08/2020 Brasileiro: 1 X 1 Bahia-BA – Luciano, 1

30/08/2020 Brasileiro: 2 X 1 Corinthians-SP – Brenner, 1

06/09/2020 Brasileiro: 3 X 1 Fluminense-RJ – Brenner, 1

22/09/2020 Libertadores: 2 X 4 LDU-EQU – Brenner, 1

22/09/2020 Libertadores: 2 X 4 LDU-EQU – Tréllez, 1

10/10/2020 Brasileiro: 2 X 0 Palmeiras-SP – Vitor Bueno, 1

04/11/2020 Sul-Americana: 4 X 3 Lanús-ARG – Pablo, 1

14/11/2020 Brasileiro: 3 X 2 Fortaleza-CE – Luciano, 2

18/11/2020 C. do Brasil: 3 X 0 Flamengo-RJ – Pablo, 1

03/12/2020 Brasileiro: 3 X 0 Goiás-GO – Hernanes, 1

09/12/2020 Brasileiro: 4 X 0 Botafogo-RJ – Hernanes, 1

16/12/2020 Brasileiro: 3 X 0 Atlético-MG – Toró, 1

O São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados, à frente de Atlético-MG (46) e Flamengo (45). A equipe também está na semifinal da Copa do Brasil, quando enfrentará o Grêmio a partir desta quarta-feira, às 21h30, na ida.

