Fernando Diniz ignora jogadores do líder Botafogo em sua primeira convocação

Fernando Diniz decidiu convocar quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro em sua estreia como técnico da seleção brasileira. Chamou a atenção, contudo, que nenhum deles atua no Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Perri era um dos cotados, mas o treinador optou por dar chances a Bento, do Athletico Paranaense.

A opção pelo defensor do rubro-negro paranaense teve, além do aspecto técnico, o fator idade, segundo Fernando Diniz. “Bento tem a ver com a idade, e ele vem se destacando”, considerou Diniz, acrescentando que isso dará “experiência de aproximá-lo da seleção brasileira”. A questão é que Bento tem 24 anos, apenas um a menos do que os 25 do titular do Botafogo.

Fernando Diniz, contudo, não se fez de rogado ao ser questionado sobre a ausência de jogadores do líder do Campeonato Brasileiro. “Obviamente que o Botafogo tem muito mérito de estar onde está. A gente olhou para o Botafogo, mas não quer dizer que o fato de o time estar em primeiro lugar no campeonato que a gente tem que convocar algum jogador. Não está escrito em nenhum livro”, considerou. “O critério não é onde os times estão posicionados na tabela da competição”.

Resposta semelhante foi dada sobre a ausência de jogadores do Flamengo, clube que possui o elenco mais caro do Brasil. “Concordo que o Flamengo tem o maior investimento do País, mas pelos critérios que a gente adotou, vale o que eu falei na pergunta sobre o Botafogo”, afirmou Diniz. “Tinha jogadores do Flamengo na lista larga, mas conforme fomos enxugando a lista, definimos o que seria mais adequado”.

Além de Bento, a seleção brasileira convocada para os jogos diante de Bolívia e Peru, pelas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no próximo mês, terá Nino e André, do Fluminense, e o palmeirense Raphael Veiga entre os jogadores que atuam em clubes do País.

