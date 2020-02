Fernando Diniz explica opção por Reinaldo na zaga no ABC: ‘É uma coisa pensada’

O técnico Fernando Diniz explicou a opção de escalar o lateral-esquerdo Reinaldo na defesa, em formação extremamente ofensiva usada na segunda etapa da derrota do São Paulo para o Santo André por 2 a 1, neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), em duelo pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Segundo o treinador, essa estratégia já foi usada ao longo de sua carreira. “Para quem acompanha meus trabalhos não é inusitado. Já fiz isso várias vezes em outros times que trabalhei. É uma coisa pensada, estudada e deu certo. A gente teve um volume de jogo muito grande no segundo tempo. E o time ficou menos venerável mesmo sendo mais ofensivo com essa formação”, disse.

Sofrendo para conter os contra-ataques do Santo André e querendo mais volume do ataque, Fernando Diniz optou por tirar no intervalo Juanfran e Anderson Martins, que jogou no lugar do lesionado Bruno Alves. Em seus lugares entraram Igor Vinícius e Everton, que passou a atuar na lateral esquerda.

Apesar da melhora em campo, o São Paulo conseguiu balançar as redes apenas uma vez, em cobrança de falta de Daniel Alves. O treinador voltou a reforçar o discurso de que a equipe precisa aproveitar melhor as oportunidades criadas.

“A gente tem que começar a fazer gols para vencer os jogos e para ter margem para ter uma falha ou outra porque a gente está jogando todo jogo praticamente no limite. Não foi só este jogo. Tirando contra o Palmeiras, nos nossos quatro outros jogos não teve um que o goleiro do adversário não tenha sido o melhor em campo, inclusive contra a Ferroviária e o Água Santa. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar”, completou o treinador.

Após a sequência de dois jogos sem vitória, o São Paulo caiu para a terceira posição do Grupo C, com oito pontos em cinco jogos. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Corinthians, no estádio do Morumbi, às 19 horas.