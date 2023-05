Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 0:04 Compartilhe

Depois do empate entre Fluminense e Vasco por 1 a 1 na quarta rodada do Brasileirão, Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva para imprensa no Maracanã. O treinador fez uma análise do jogo e afirmou que os jogadores tricolores deveriam ter vencido neste sábado.

– O adversário marcou as nossas caracteísticas. Não achei nosso primeiro tempo ruim. Nosso segundo tempo foi melhor, mas gostei do primeiro tempo. O Vasco é um time grande e soube nos marcar. Nós abrimos Árias e Lima, empurramos o Vasco para traz e criamos as situações de gol. Como o Vasco fez o gol antes, ficou confortável para jogar em bloco baixo – declarou Fernando Diniz.

– Nós jogamos dentro da nossa casa e conseguimos nos preparar bem. A melhora do time foi por mudança tática e não por mudança de jogador. A bola não entrou. Não dá para explicar. O futebol é isso. O resultado normal do jogo era termos ganho com folga. Criamos muitas situações de gol no segundo tempo. Nós merecíamos fazer mais gols do que fizemos – completou.

O Time de Guerreiros entra em campo na próxima quarta-feira (10/05), às 21h30, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão.

