Fernando Diniz é elogiado por Neymar: ‘Gosto muito’

Horas após comandar a classificação do Fluminense na Copa do Brasil, Fernando Diniz foi elogiado por Neymar nas redes sociais. A manifestação do camisa 10 do Paris Saint-Germain aconteceu depois da classificação do time carioca para as quartas de final do torneio, eliminando o Cruzeiro com um 3 a 0 no Mineirão.

“Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente”, escreveu o atacante brasileiro em seu Twitter.

Quinto colocado no Campeonato Brasileiro, Diniz está no comando do Tricolor das Laranjeiras desde o começo de maio. De lá para cá, são 12 vitórias em 18 jogos, com um total de 38 gols marcados e 14 sofridos.