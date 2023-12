Fernando Diniz é eleito o 5º melhor técnico do mundo pela IFFHS; Guardiola lidera

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 19:55 Para compartilhar:

Fernando Diniz desbancou grandes nomes do futebol e foi eleito o quinto melhor técnico de clubes do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O treinador do Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, ficou atrás apenas de Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luciano Spaletti (Napoli) e Simone Inzaghi (Inter de Milão).

O treinador brasileiro recebeu um total de 33 pontos, superando nomes como o de Jünger Klopp, do Liverpool, o décimo, com seis. Pep Guardiola, escolhido como o melhor técnico do mundo, tendo, inclusive, superado Diniz no Mundial de Clubes, recebeu 281 pontos.

Abel Ferreira, do Palmeiras, também estava na disputa, mas acabou ficando de fora do top-10. A lista ainda conta com Mikel Arteta (Arsenal), Xavi (Barcelona), Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham) e Unai Emery (Aston Villa).

Guardiola foi escolhido como melhor treinador do mundo pela terceira vez. Ele já havia conquistado o prêmio em 2009 e em 2011. Já Diniz foi o primeiro não-europeu entre os sete primeiros colocados

Confira o top-10 dos melhores técnicos de acordo com a IFFHS:

1 – Pep Guardiola – Manchester City

2- Carlo Ancelotti – Real Madrid

3 – Luciano Spaletti – Napoli

4 – Simone Inzaghi – Inter de Milão

5 – Fernando Diniz – Fluminense

6 – Mikel Arteta – Arsenal

7 – Xavi Hernández – Barcelona

8 – Ange Postecoglou – Tottenham

9 – Unai Emery – Aston Villa

10 -Jürgen Klopp – Liverpool

