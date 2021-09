Fernando Diniz comenta vitória e atuação do Vasco: ‘Confiança, o que é diferente de empolgação’ Treinador valorizou atuação dos jogadores no primeiro jogo com mais de mil pessoas permitidas em São Januário. Ele entende que houve participação da arquibancada no jogo

Foi um jogo, realmente, para animar o torcedor. Atuação segura, um gol em cada tempo, poucos sustos… o Vasco fez valer o fator casa para vencer o Goiás. E o técnico Fernando Diniz entende que vencer com tal atuação dará confiança para sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

– Aumenta a confiança. Ganhar se comportando como o time se comportou dá um acréscimo de confiança. Desde que cheguei tem confiança, mas, com o torcedor, fizemos o nosso melhor jogo. Isso traz um acréscimo de confiança, o que é diferente de empolgação. Temos muita coisa pela frente, temos coisa para melhorar no nosso time – garantiu.

Fernando Diniz entende que a presença da torcida em São Januário foi preponderante para o nível de atuação da equipe. Foi o segundo jogo dele com a torcida na Colina. Contra o Cruzeiro havia pouco mais de 300 pessoas e, desta vez, quase duas mil pessoas estiveram na arquibancada vascaína.

– Foi um momento mágico, primeira vez tive esse contato com a torcida. Quando eu vinha jogar, era uma das coisas que mais me empolgava, mesmo jogando contra. A torcida do Vasco tem um comportamento diferente. A maneira como canta… não sei quantos tinha, mas pareciam 30 mil, 40 mil e fizeram toda a diferença. O time rendeu um tanto a mais pelo torcedor. Com química e simbiose as coisas acontecem de forme diferente – analisou.

As quase duas mil pessoas que empurraram o time estava aglomeradas todavia. Embora todas as pessoas que entraram em São Januário o fizeram tendo em mãos um teste recente com resultado negativo para Covid-19, as orientações são para que se mantenha distanciamento social durante a ainda presente pandemia.

