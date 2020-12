Fernando Diniz comemora vitória e exalta Brenner: ‘Sempre focado’ Técnico do São Paulo analisou o resultado diante do Fluminense, a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e comentou sobre a grande fase do artilheiro Brenner

O técnico Fernando Diniz comemorou a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele comentou sobre a liderança do Tricolor e comentou qual foi o grande desafio desta temporada.

– Eu acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente quando parecia que estava ruindo o mundo externamente. O roteiro importante é o até o final do campeonato, o passado nos interessa pouco. Fizemos o jogo que precisávamos para ganhar, o campo é difícil, uma sequência dura de jogos e o time fez o que era possível fazer para hoje – afirmou em entrevista coletiva.

DIniz fez questão de elogiar o artilheiro Brenner, que chegou aos 22 gols marcados nesta temporada. Para ele, o atacante não se abala com as chances perdidas e está sempre focado em ajudar a equipe.

– Se tiver mais dez bolas daquela do Grêmio ele vai perder só aquela. Ele é um jogador que não sente muito isso, sabe incorporar assim como o Romário fazia. Não é um cara que fica lamentando aquilo que passa. Ele está sempre focado na próxima chance – analisou.

Agora, o São Paulo vira a chave para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta o Grêmio, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.

