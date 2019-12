Fernando Diniz comemora permanência de Raí no comando do futebol do São Paulo

O São Paulo derrotou o CSA por 2 a 1, em Maceió, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, com um time formado por garotos da base. O jogo era um mero cumprimento de tabela, mas o técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o bom desempenho dos seus meninos. Após a partida, ele falou sobre a renovação do contrato de Raí, principal dirigente do futebol do clube.

Segundo Fernando Diniz, trata-se de uma ótima notícia para o clube e também para ele, que tem um ótimo relacionamento com o ídolo são-paulino. “O meu sentimento em relação ao Raí é de que a gente fica mais tranquilo, é uma energia muito positiva, nossa sintonia é muito forte, nos damos muito bem. Além de ser um cara extremamente inteligente, ele está lá sempre nos ajudando. Foi um acerto muito grande a permanência do Raí”, disse.

A sexta colocação no Brasileirão, resultado obtido pelo São Paulo na edição do torneio encerrada neste domingo, não é o sonho de nenhum torcedor tricolor e Fernando Diniz sabe disso. Mesmo assim, o treinador fez um balanço positivo da campanha são-paulina, especialmente a partir de sua chegada ao clube, no final de setembro.

Para o técnico, o fato de o São Paulo ter conseguido uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores é uma conquista importante – neste ano, o time entrou na segunda etapa preliminar e acabou eliminado pelo Talleres, da Argentina.

“O foco era a conquista do objetivo principal (a vaga na fase de grupos). Isso foi alcançado”, comentou Fernando Diniz. “A gente sabe que, se pegar o tamanho do São Paulo, é pouco, mas, pelo momento que passamos, vale muito, o torcedor é apaixonado pela Libertadores. Classificar o time de maneira direta dá mais tranquilidade no ano”, completou.