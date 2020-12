Fernando Diniz cita Romário ao elogiar Brenner, artilheiro do São Paulo

O técnico Fernando Diniz citou Romário ao elogiar Brenner, artilheiro do São Paulo nesta temporada, com 22 gols. Na última quarta-feira, o atacante havia perdido chance clara diante do Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, mas no sábado já marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão.

“Naturalmente, se tiver mais dez bolas daquela do Grêmio, ele vai perder só aquela. Ele é um jogador que não sente muito isso, sabe incorporar assim como o Romário fazia. Não é um cara que fica lamentando aquilo que passa. Ele está sempre focado na próxima chance. É muito natural para um jogador desse perfil fazer dois gols logo em seguida. É importante porque ele adora fazer gols, é o que ele mais gosta de fazer, e aumenta a estima dele para o jogo de quarta”, afirmou Diniz, se referindo ao confronto de volta com o Grêmio.

Brenner tem 20 anos e virou titular do São Paulo ao longo desta temporada, sob o comando de Diniz. Eles já haviam trabalhado juntos em 2019, quando o atacante esteve emprestado ao Fluminense.

“É sempre importante jogadores que atuam na frente e que têm essa condição de fazer gols. O Brenner costumo dizer que tem carisma do gol. É importante marcar porque isso aumenta a autoestima e a confiança. Embora o Brenner, de maneira especial, é um jogador que sente pouco. Isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol e que confiam no próprio talento. É o caso do Brenner”, analisou Diniz.

Com a vitória sobre o Fluminense e o empate do Flamengo com o Fortaleza, o São Paulo abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe agora se prepara para enfrentar o Grêmio, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. No duelo de ida, o time gaúcho venceu por 1 a 0 em Porto Alegre. O São Paulo precisa vencer no Morumbi para sonhar com o título da Copa do Brasil.

