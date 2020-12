Fernando Diniz analisa vitória e explica escolha por Tchê Tchê

O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Morumbi, que colocou o São Paulo ainda mais na ponta do Campeonato Brasileiro. Para o técnico, esses triunfos podem marcar a campanha do Tricolor na competição.

– Um grande jogo com um grande rival. Pelo tamanho do São Paulo e do Atlético-MG, e como os times estão na tabela, claro que tem um quê especial, envolve uma adrenalina maior. São jogos assim que de fato marcam, mas sobretudo valem três pontos. O próximo jogo vale os mesmos três pontos. Tem algo especial porque o treinador é muito bom, o time é muito qualificado e é o vice-líder do campeonato – afirmou, em entrevista coletiva.

Diniz também comentou sobre a escolha de escalar Tchê Tchê entre os titulares, ganhando assim mais um homem no meio-campo.

– Questão de momento. O Tchê Tchê é um jogador muito regular, e o Atlético-MG ocupa muito o meio-campo, com muitos jogadores. Achei que a gente tinha que ter um jogador nesse jogo que conseguisse flutuar muito entre as linhas, que conseguisse adiantar a marcação e, caso a gente não roubasse a bola na frente, deixar o meio-campo preenchido. Na parte tática foi isso a escolha. Ele é um dos titulares, um jogador que talvez mais conheça o sistema que eu jogo – finalizou o comandante.

Diniz analisou o triunfo do São Paulo (Foto:Rubens Chiri/spfc.net)

