Fernandinho vibra com Athletico na decisão da Libertadores

Depois de 17 anos, o Athletico está de volta a final da Libertadores da América e o volante Fernandinho é um dos destaques do time comandado por Luiz Felipe Scolari.

Após o duelo, o camisa 50 do Furacão citou a mentalidade do time paranaense em buscar o resultado e desbancar o atual bicampeão do torneio continental.

– Jogamos com o espírito que se deve jogar esse tipo de jogo. Tomamos gol muito cedo e não nos abalamos, seguimos jogando firme, jogando nosso jogo. Claro que com a expulsão deles, a partida mudou um pouco. Tivemos paciência trabalhamos a bola e conseguimos achar quando tivemos chance no meio da defesa deles e por cima. Fomos muito felizes pelos gols da classificação- analisou à Conmebol TV.

Agora, o Athletico de Fernandinho aguarda o vencedor do jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield para saber quem será o seu rival na final da Libertadores. O jogo está marcado para Guayaquil, no Equador.

