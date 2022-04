Fernandinho revela desejo de voltar ao Brasil ao final da temporada europeia

Capitão do Manchester City, o meia brasileiro Fernandinho surpreendeu o treinador Pep Guardiola declarando nesta terça-feira que deseja deixar o clube inglês ao final da temporada europeia e que quer voltar ao Brasil.

O experiente jogador, de 36 anos, foi quatro vezes campeão inglês desde que chegou ao City, em 2013, e hoje fez o anúncio em entrevista coletiva prévia ao confronto de amanhã com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões da Europa.

Quando perguntado se iria estender seu contrato por mais um ano, Fernandinho respondeu: “Acho que não”.

“Quero jogar (na próxima temporada), vou voltar ao Brasil, com certeza”, acrescentou o jogador, que não mencionou nenhum possível novo clube.

Guardiola, que estava ao lado de Fernandinho na entrevista, expressou surpresa com a resposta de seu capitão: “Oh! Não sabia. Você acabou de me dar a notícia”.

“Não sei o que vai acontecer. Ele é muito importante. Vou perguntá-lo”, acrescentou o treinador.

Guardiola disse que Fernandinho é um jogador “incrível” e que ficaria “feliz” se ele decidisse ficar no clube.

O brasileiro foi titular do City pela última vez no jogo de volta das oitavas de final da Champions, disputado em casa contra o Sporting de Lisboa no início de março, mas Guardiola afirmou que ele continua sendo uma peça fundamental para o time.

“Quando cheguei (em 2016), ele já estava, como Raheem (Sterling), Kevin (de Bruyne), John (Stones), alguns jogadores… Nós nos demos bem e ele fez coisas incríveis, coisas que ninguém mais fez”, disse o treinador.

Fernandinho usou as redes sociais para esclarecer seus comentários.

“Fui 100% honesto e espontâneo ao responder a essa pergunta na entrevista de hoje. Mas quem me conhece também sabe que minha maior honestidade é com o Manchester City e meus deveres como capitão do time”, escreveu o jogador em sua conta no Twitter.

“Meu foco está 100% em conquistar todos os títulos que estamos disputando e só falarei sobre o meu futuro no final da temporada. Vamos continuar pressionando!”, acrescentou Fernandinho.

Os ‘Citizens’ lideram o Campeonato Inglês com um ponto de vantagem sobre o Liverpool e no próximo sábado têm mais um compromisso importante contra os ‘Reds’, dessa vez pelas semifinais da Copa da Inglaterra.

