Fernandinho e Manchester City se aproximam de acordo por renovação

Capitão do Manchester City, e homem de confiança do técnico Pep Guardiola, o meio-campista Fernandinho deve continuar no clube inglês para a próxima temporada. Com contrato até o fim de junho, o camisa 25 está perto de acertar sua renovação com o atual campeão da Premier League.

De acordo com informações do “ge”, o Manchester City procurou o brasileiro para tratar sobre o tema antes da final da Champions League, mas o jogador, focado na decisão, pediu para esperar. Algumas semanas após o vice-campeonato, as negociações avançaram para um vínculo de um ano.

Caso o acordo seja realmente firmado, Fernandinho irá para sua nona temporada com o Manchester City, a segunda como capitão do clube. Em 2020/21, o volante fez história ao ser o primeiro brasileiro a erguer a taça de campeão da Premier League.

No Manchester City desde 2013, Fernandinho fez 350 jogos em oito anos, marcou 24 gols, deu 30 assistências e conquistou 13 títulos, incluindo quatro Campeonatos Ingleses. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo 36 vezes, balançou as redes uma vez e deu quatro passes para gol.

Fernandinho erguendo taça da Premier League (Foto: DAVE THOMPSON / POOL / AFP)

