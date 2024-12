Fernandinho Beira-Mar é alvo de operação que mira roubo de cargas no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 11:19 Para compartilhar:

As autoridades do Rio de Janeiro iniciaram nesta terça-feira, 10, outra fase da Operação Torniquete contra uma quadrilha que pratica roubo de cargas na Baixada Fluminense. Um dos alvos da ação é Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, apontado como líder do CV (Comando Vermelho) e que está preso há 23 anos.

De acordo com o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), foram expedidos 28 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa CV que estão em penitenciárias e em endereços nos municípios de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e São Gonçalo. As informações são do “Bom Dia Rio” e do “Conexão GloboNews”, da “TV Globo”.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado) do MP-RJ realizam a operação com ajuda de integrantes da Polícia Militar.

Segundo as investigações, Fernandinho Beira-Mar continua dando ordens para o roubo de cargas e veículos que acontecem principalmente em três vias, nas avenidas Brasil e Washington Luís e também na rodovia Rio-Magé. Além do apontado como comandante do CV, outros presos estariam coordenando as ações da quadrilha.

Ainda, as autoridades informam que os crimes seriam praticados por traficantes para comprar armas e abastecer o caixa da facção. Parte dos criminosos não atuava diretamente nos assaltos, mas cedia espaços em regiões das comunidades para que as cargas roubadas fossem retiradas.

Os criminosos fariam parte de um grupo do CV que atua nas comunidades do Cangulo, Rua Sete, Jardim Ana Clara e Parque das Missões, todas localizadas em Duque de Caxias.

Os outros alvos da operação além de Fernandinho Beira-Mar que estão em presídios são:

Cristiano Gregório de Lucena , conhecido como “Zé Galinha”;

, conhecido como “Zé Galinha”; Hugo da Cunha Carvalho , “Cesar” ou “Abraão”;

, “Cesar” ou “Abraão”; Lucas de Oliveira Silva , o “Paraíba”;

, o “Paraíba”; Marcos Vinícius dos Santos Silva, vulgo “Chocolate”.

Conforme as forças de segurança, durante a operação, dois suspeitos foram presos em flagrante com uma moto roubada, drogas e rádios transmissores. Armas de fogo também foram apreendidas pelas autoridades e levadas para a 60ª DP (Campos Elíseos).

Fernandinho Beira-Mar está preso há 23 anos e permanece desde março deste ano na Penitenciária Federal de Catanduvas, um presídio de segurança máxima localizado no Paraná. O apontado como líder do CV foi o primeiro detento levado para uma cadeia federal, quando o modelo foi criado em 2006.

