Fernández vota e pede para eleitores participarem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) – O presidente da Argentina, Alberto Fernández, votou em um colégio eleitoral em Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires, por volta das 9h40, e disse que as eleições são “um momento fundamental para a democracia”.

“Convido todos os eleitores a votar”, disse o mandatário em uma breve declaração a jornalistas. Com altos índices de impopularidade, Fernández não disputa a reeleição e apoia a candidatura a presidente do ministro da Economia argentino, Sergio Massa, da coalizão peronista União pela Pátria (UP).

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias