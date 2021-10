Fernandez vira e vai às oitavas na Califórnia Vice-campeã do US Open venceu batalha

A tenista canadense Leylah Fernandez, 28ª do mundo e vice-campeã do US Open, garantiu vaga nas oitavas do WTA 1000 de Indian Wells, nos EUA, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 8 milhões.

Fernandez superou a vice-campeã de Roland Garros, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 13ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 5/7 6/3 6/4 após 2h41min de duração.

Leylah teve quebra abaixo no segundo set, mas conseguiu se recuperar para garantir vaga nas oitavas onde enfrenta a americana Shelby Rogers que passou pela romena Irina Begu.

