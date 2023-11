Fernández e Milei aparecem juntos em primeira foto oficial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 21 NOV (ANSA) – O atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o líder eleito, Javier Milei, apareceram juntos nesta terça-feira (21) na primeira foto oficial após o resultado do segundo turno das eleições.

“Começa a transição governamental”, diz a legenda da imagem divulgada pela porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti.

Milei, eleito no último domingo (19) depois de derrotar o candidato peronista Sergio Massa, chegou à residência presidencial na Quinta de Olivos, na região de Buenos Aires, nesta manhã, para dar o pontapé inicial para a transição.

Segundo comunicado oficial, “a reunião aconteceu na residência presidencial de Olivos, com o objetivo de dar início do processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas diferentes áreas do governo”.

Além disso, a nota revela que Milei não anunciará nomeações para os cargos do futuro governo até o dia da posse, marcada para o próximo dia 10 de dezembro. (ANSA).

