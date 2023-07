Fernández diz que Mercosul trabalha para finalizar acordo com UE ainda este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 17:39 Compartilhe

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta terça-feira, 18, que o Mercosul empreende esforços para finalizar o acordo comercial com a União Europeia ainda este ano, apesar dos desafios. Fernández concedeu entrevista à Bloomberg TV às margens da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com UE, em Bruxelas.

O líder argentino afirmou estar “em sintonia” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os próximos passos. Na visão dele, a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a eleição do petista mudou o cenário das negociações. “O Brasil de Bolsonaro não respeitava a questão climática. Não só a França, mas também a Argentina questionou o desmatamento da Amazônia”, afirmou.

Fernández, que não concorre à reeleição no pleito deste ano, alegou ainda que o protecionismo de alguns países europeus dificulta o processo, entre eles França e Irlanda. “O que queremos é um acordo com o qual todos ganhem”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias