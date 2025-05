Fernández Artime, uma opção de continuidade do papa Francisco

Ángel Fernández Artime e Jorge Bergoglio se conheceram em Buenos Aires, em 2009: o primeiro ainda não era cardeal, o segundo era arcebispo da capital argentina e, quatro anos depois, mudaria seu nome para Francisco.

Fernández tem 64 anos e dedicou boa parte da sua carreira à educação em sua congregação salesiana. “Tive tantos momentos de diálogo com Francisco, que permanece no meu coração”, disse à Rádio Nacional da Espanha (RNE). Ele é um dos cinco espanhois entre os 133 cardeais com poder de voto.

“Buscou, de todas as formas, aproximar cada vez mais a Igreja dos mais humildes, dos mais aflitos da humanidade”, descreveu Fernández à agência Info Salesiana. “Um papa que era muito crítico dos abusos de poder, guerras e mortes, um papa que sempre teve uma visão corajosa e profética. Logicamente, nem sempre foi aceito por todos”, acrescentou.

Fernández trabalhou de perto com Francisco. Faz parte do dicastério que cuida da vida consagrada, sediado no Vaticano. Também obteve o título de arcebispo.

Fernández é filho de um pescador da costa de Luanco, nas Astúrias. Trabalhava com seu pai até ser enviado para internatos e, depois, para a Universidade de Valladolid, onde estudou filosofia e pedagogia, antes de se aprofundar na teologia pastoral.

Fernández foi ordenado sacerdote em 1987. Foi professor de uma escola nas Astúrias, delegado pastoral salesiano em León e dirigiu o colégio Dom Bosco Orense, na Galícia.

– ‘Abria a porta para mim’ –

Fernández conheceu Bergoglio na Argentina, quando era provincial dos Salesianos. “Nas vezes em que fui ao palácio episcopal, quem abria a porta para mim era o cardeal arcebispo”, lembrou, em entrevista à Info Salesiana.

“Vivi ali por cinco anos, como provincial dos salesianos, e ali nos conhecemos. Lembro que ele viajava na linha 1 do metrô quando ainda era de madeira, que visitava as favelas. Era um homem de profunda fé e convicção.”

Fernández trabalhou em missões salesianas focadas na educação de crianças carentes e, ao longo de sua carreira, demonstrou grande capacidade de comunicação com os mais jovens. Foi Francisco que fez com que ele se tornasse cardeal, em 2024, quando era reitor-mor da Congregação Salesiana.

Fernández sempre tenta voltar às Astúrias, onde visitava sua família quando recebeu a notícia da morte de Francisco. Papa salesiano após um papa jesuíta? “Sinceramente, eu descarto”, disse à RNE. “Não porque me subestime, mas porque conheço bastante o perfil dos cardeais, e tem pessoas com uma trajetória maior do que a minha.”

