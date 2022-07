Fernandes vê sucesso de Lisca: ‘Só precisa controlar a ansiedade dos garotos’

O técnico Lisca inicia seu trabalho no comando do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. E ele vai receber um elenco supermotivado e confiante, após obter três vitórias na últimas quatro partidas, sob o comando do interino Marcelo Fernandes.







“O Lisca vai ter tudo que precisa para levar esta molecada onde ela precisa estar”, disse Marcelo Fernandes, após a vitória sobre o Botafogo, que deixou o Santos na nona colocação do Campeonato Brasileiro. “Ele sabe trabalhar com os jovens e só vai precisar controlar um pouco a ansiedade dos garotos.”

O zagueiro Eduardo Bauermann é um dos mais entusiasmados do elenco em poder trabalhar com o treinador, com o qual já teve a oportunidade de trabalhar no Internacional e no América-MG. “Ele vai ter nas mãos um grupo que não desiste e batalhador. Ele é inteligente e saberá ajustar os pontos em que estamos falhando.”

Lisca vai estar no banco de reservas do Santos pela primeira vez bem longe da Vila Belmiro. A equipe fecha sua participação no turno do Brasileirão, domingo, às 19 horas, contra o Fortaleza, na capital cearense. Com 25 pontos, a equipe está na nona colocação.