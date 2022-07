Fernandes lamenta eliminação e elogia jovens valores do Santos Treinador acreditava que era possível reverter na Vila a vantagem de 4 a 0 do Corinthians

A vitória do Santos diante do Corinthians, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, não foi suficiente para a equipe conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe havia perdido o primeiro jogo por 4 a 0 e precisava de uma vitória por quatro gols de diferença para ficar com a vaga. O único gol do confronto foi anotado por Marcos Leonardo, em cobrança de pênalti.

Após o duelo, o técnico Marcelo Fernandes falou sobre a eliminação. O treinador elogiou os jogadores mais jovens do elenco e citou a crise pela qual o Santos passa, com troca de técnico e mudanças no departamento de futebol.

“Sabíamos que era muito complicado a partida, mesmo jogando em casa. Tivemos dias pesados. Tenho que elogiar esses meninos que mesmo com a pressão, a molecada procurou o melhor possível. Tentamos colocar uma equipe que mesmo após as trocas, conseguisse manter a intensidade para alcançar o placar, contra uma equipe difícil. A equipe se comportou bem, vestiu a camisa”, disse Fernandes, que completou:

“A torcida queria ver essa classificação, nós estamos muito chateados pela eliminação, mas a equipe buscou, procurou, e como eu falei, era uma situação difícil mas que tenho que agradecer aos jogadores que tentaram o tempo todo o placar que infelizmente não veio”.

O Santos agora vira a chave e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, única competição que ainda disputa esse ano. No próximo sábado (16) a equipe enfrentará o Avaí, em Santa Catarina. O Peixe ocupa a 8ª colocação na tabela e briga para se distanciar da zona do rebaixamento.

