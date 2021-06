Fernanda Venturini se diz ‘contra a vacina’, mas que tomou Pfizer para viajar o mundo A escolha da vacina é desencorajada por especialistas, já que todas as marcas disponíveis concedem proteção contra o vírus

A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Fernanda Venturini divulgou que tomou a vacina contra o coronavírus no sábado, em publicação feita nas redes sociais. Entretanto, a ex-atleta se mostrou ”contra a vacina’ e fez uma afirmação controversa e sem embasamento científico.

A ex-mulher de Bernardinho disse na publicação que tomou o imunizante da Pfizer por ser a ‘menos’ pior e que decidiu se imunizar somente para viajar pelo mundo. Lembrando que a vacinação é uma das exigências que vem sendo feitas pelos países para receber visitantes.

– Gente, olha onde eu e Zeca a gente está.. A gente veio pedalando para tomar a vacina. Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo eu vou tomar. Vou tomar Pfizer que eu acho que é menos pior – disse ela.

– Que esse vírus do mal suma e não volte nunca mais!! Quem mora em São Paulo, aqui está vazio vazio. É Pfizer até acabar depois vai entrar a Janssen – completou, para as pessoas que querem escolher a marca do imunizante.

“Eu sou contra vacina, mas como eu quero viajar o mundo… eu vou tomar a pfizer que eu acho que é a menos pior.” Fernanda Venturini, que desserviço! Inacreditável! pic.twitter.com/1TX0WSb02K — – (@ArturCunha2) June 27, 2021

Apesar da ‘dica’ de Fernanda, a escolha da vacina é desencorajada por especialistas, já que todas as marcas disponíveis concedem proteção contra o vírus e a escolha por determinado imunizante atrasa uma imunização coletiva e aumenta o tempo de restrições por causa da pandemia.

Segundo o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Gonzalo Vecina Neto, afirmou que a escolha de vacina se trata de ‘ignorância.

– Acredito que o que as pessoas têm apresentado é ignorância. Elas sabem uma parte da verdade, de que as vacinas têm diferentes eficácias e todo mundo quer tomar a de 95% [da Pfizer], mas não tem a de 95% para todo mundo e não terá nem no ano que vem – disse, ao ‘Uol’.

