Fernanda Torres visita túmulo de Eunice Paiva para ‘agradecer’ por ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Honra’

Da Redação 25/11/2024 - 15:27

Fernanda Torres, 59 anos, revelou, nesta segunda-feira, 25, que visitou o túmulo de Eunice Paiva, advogada interpretada por ela em “Ainda Estou Aqui”, no Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo, há um ano, após as gravações do filme. Ela foi “agradecer” pessoalmente à mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo que originou a produção para o cinema.

Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu com o público esse momento, depois do sucesso do longa, que foi a escolha do Brasil para concorrer a uma vaga ao Oscar 2025.

“Há um ano, se encerravam as filmagens de ‘Ainda Estou Aqui’ e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Através dos registros postados pela atriz é possível ver que está escrito na lápide.

“Exemplo para a família e para a democracia brasileira”, diz a despedida à advogada, em referência à sua luta contra a ditadura militar.

Com direção de Walter Salles, o filme está em exibição há três semanas e superou a bilheteria “Gladiador II”, voltando a assumir a primeira posição na bilheteria.

“Ainda Estou Aqui” tenta vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

