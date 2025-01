Fernanda Torres vence Globo de Ouro de Melhor Atriz por ‘Ainda Estou Aqui’

A atriz Fernanda Torres, protagonista do longa Ainda Estou Aqui, venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro 2025. A vitória ocorreu na noite deste domingo, 5, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a cerimônia da 82ª edição da premiação.

Fernanda superou as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet e se sagrou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio por sua atuação. Em seu discurso, a atriz agradeceu sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, e celebrou a importância do longa.

“Eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não tem ideia, ela esteve aqui há 25 anos. Isso é uma prova que a arte perdura na vida, até durante os momentos mais difíceis, como os quais Eunice Paiva passou”, afirmou Fernanda. “Com tantos problemas no mundo de hoje, tanto medo, esse é um filme que nos ajuda a sobreviver em tempos tão desafiadores quanto esses”.

O filme de Walter Salles também estava concorrendo ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, mas acabou sendo superado por Emilia Pérez. Nas redes sociais, muitos brasileiros expressaram indignação com a decisão.

Veja discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro na íntegra:

“Meu Deus, eu não preparei nada, eu não estava pronta. Esse foi um ano incrível para as atuações femininas, tantas atrizes que eu admiro. É claro, eu tenho que agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, que quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não tem ideia, ela estava aqui há 25 anos atrás. Isso é uma prova que a arte perdura na vida, até durante os momentos mais difíceis, como os quais Eunice Paiva passou. Com tantos problemas no mundo de hoje, tanto medo, esse é um filme que nos ajuda a sobreviver em tempos tão desafiadores quanto esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro.”

Reconhecimento

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva – mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, vendendo mais de 3 milhões de ingressos no Brasil e ganhando destaque internacional em diversas premiações cinematográficas ao redor do mundo. Com a vitória no Globo de Ouro, uma indicação para o Oscar se torna ainda mais possível.

Apesar da premiação organizada pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood ter votantes diferentes, a atenção gerada pela vitória tende a alavancar o interesse e o reconhecimento de Fernanda entre seus pares. Com isso, é possível que a candidatura da brasileira ao maior prêmio do cinema mundial ganhe ainda mais força.

Caso a indicação seja conquistada, Fernanda Torres repetirá o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicado ao prêmio de Melhor Atriz Principal no Oscar de 1999 por Central do Brasil.

A lista completa de indicados ao Oscar 2025 será revelada em 17 de janeiro. O Brasil também sonha com uma indicação de Ainda Estou Aqui nas categorias de Filme Internacional e Melhor Roteiro Adaptado.