Fernanda Torres vai à Uerj ver defesa de mestrado do filho e surpreende estudantes

A atriz Fernanda Torres, que estrou o premiado “Ainda Estou Aqui”, apareceu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no campus do Maracanã, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira, 14.

A aparição de Fernanda Torres na Uerj chamou a atenção dos estudantes pois ocorreu de forma relativamente inesperada, já que a estrela do cinema veio sem antes ninguém saber.

Recebida com entusiasmo, a atriz conversou com os alunos e posou para fotos. Ela esteve na instituição para acompanhar a defesa de mestrado do filho mais velho, Joaquim, de 25 anos, que se formou em Filosofia.

O encontro inesperado animou quem estava por lá. Em um dia comum de aula, os estudantes se depararam com a atriz premiada pelo filme “Ainda Estou Aqui“. Fernanda Torres apareceu em fotos com grupos no elevador, acenou para outros alunos e, segundo quem presenciou, atendeu a todos os pedidos de fotos.

