Fernanda Torres se pronuncia após post da Academia do Oscar

Fernanda Torres, 59 anos, gravou vídeos em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 19, após receber uma homenagem no perfil oficial da Academia que promove a cerimônia do Oscar, a principal premiação para a indústria cinematográfica do mundo.

A atriz, que protagoniza o filme “Ainda Estou Aqui”, incentivou os fãs a prestigiarem o cinema nacional.

“De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar os seguinte: aproveite esse embalo do ‘Ainda Estou Aqui’ e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: ‘A Arca de Noé’. ‘Vinícius de Moraes’, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E ja, já vem aí ‘O Auto da Compadecida 2’. Então, aproveite o embalo do ‘Ainda Estou Aqui’, e vá para o cinema ter essas experiências com os outros”, defendeu.

Sucesso com “Ainda Estou Aqui”, Fernanda é apontada como possível concorrente ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar de 2025. Nesta segunda-feira, a Academia postou uma foto da atriz, sucesso como Eunice Paiva no “Governors Award”, que aconteceu na noite do último domingo, 17, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os fãs de Fernanda não perderam a oportunidade de comentar a repercussão. “Entrega logo a estatueta para ela”, disse um internauta. “Vencedora”, afirmaram vários em inglês. “Peçam desculpas para Fernanda mãe”, alfinetou um terceiro fã, lembrando o Oscar de Melhor Atriz que Fernanda Montenegro concorreu por “Central do Brasil” e perdeu para Gwyneth Paltrow.

