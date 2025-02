Fernanda Torres se manifesta sobre polêmicas no Oscar 2025

Fernanda Torres, 59 anos, resolveu se manifestar a respeito das polêmicas que surgiram em torno da reta final do Oscar 2025. Segundo a atriz brasileira, que é indicada à premiação na categoria Melhor Atriz, as manifestações são “tristes” e “realmente chocantes”.

A declaração foi dada em entrevista à edição americana da revista “Vogue”. A estrela nacional falou sobre como as controvérsias – que envolveram as redes sociais, Karla Sofía Gascón e o filme “Emilia Pérez” – a afetaram.

“O Brasil é muito, muito forte na internet. Os artistas no Brasil tiveram que aprender a navegar nessa coisa selvagem nos últimos dez anos. Os artistas foram alvos de notícias falsas, de agressividade. Ao mesmo tempo, a internet é maravilhosa para uma artista independente como eu, pois me permite lançar minhas peças e livros”.

“Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura do ódio na internet. Eu era um alvo e sempre lutei contra isso”, completou.

A filha de Fernanda Montenegro, 95 anos, também desabafou sobre a intensa rotina de campanha pré-Oscar, para garantir que o filme do qual é protagonista, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, seja notado devidamente pelos votantes.

“Tenho trabalhado tanto na campanha do filme, é sobre-humano. Viajo sete horas aqui, cinco horas ali, 20 horas, fazendo exibições e perguntas e respostas. O filme nunca teve dinheiro para grandes outdoors; era uma luta de guerrilha, homem a homem”, declarou.

“Fora do Brasil, [‘Ainda Estou Aqui’] não tinha sido lançado antes de janeiro, então as pessoas só ouviram falar dele em festivais ou exibições especiais. E então teve a surpresa do Globo de Ouro, mas nem tivemos tempo de comemorar, porque Los Angeles estava pegando fogo no dia seguinte e eu tive que evacuar. No meio daquela tragédia, você ganha algo maravilhoso, mas segue em frente — não há tempo”, completou ela, à publicação.