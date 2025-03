Fernanda Torres se emociona com carta da mãe, Fernanda Montenegro; leia na íntegra

A vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz e do Oscar por Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres, 59 anos, foi homenageada no primeiro programa da temporada de 2025 do “Globo Repórter Personalidades”, que foi ao ar na noite da última sexta-feira, 7.

A atriz, que viajou o mundo em uma turnê de seis meses para divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, se emocionou quando a apresentadora, Sandra Annenberg, leu uma carta que sua mãe, Fernanda Montenegro, 95 anos, escreveu a ela.

Nanda ainda ouviu depoimentos de familiares e amigos sobre início da carreira e vida pessoal.

Fernandona, como foi apelidada pelos fãs, lembrou da primeira vez que viu a filha no palco, comentou sobre o Globo de Ouro e o Oscar.

+ Fernanda Torres curte descanso após 6 meses de campanha do Oscar: ‘Guerreira’

“Eu vivi pra ver isso, uma transferência vocacional nessa dimensão, como atriz… Isso é muito importante!”, disse Montenegro.

“Fernando [Torres, pai de Fernanda] e eu fomos assisti-la, mas nós não queríamos perturbá-la emocionalmente e nós dois começamos a ver Nanda representando, dançando, cantando, falando. Era maravilhoso! Fomos vendo a Nanda, nos abraçamos e choramos, porque os nossos filhos iriam entender o que é uma vocação dessa dimensão e a gente tem que ir buscar o espectador onde ele está”, completou.

Encerrando o programa especial, Annenberg leu a carta, na íntegra, ressaltando as palavras de amor de Fernanda pela filha, seu talento como atriz e sua importância para a arte brasileira.

Confira abaixo:

“Fernanda Torres é um imenso talento como ser humano, daí a dimensão dessa vocação ampla e inarredável de ser uma atriz extraordinária. A arte de ser ator, no caso, atriz, só nós, desse ofício, entendemos na pele, repito, na pele, o que é o ser humano.

Ela, Nanda, sabe. Desde os seus 12 anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno.

Veio à minha memória a frase do grande ator brasileiro Procópio Ferreira, que no final da interpretação da jovem e eterna atriz Bibi Ferreira, sua filha, Procópio agradecendo o estrondoso aplauso ao final do clássico ‘Mirandonina’, de [Carlo] Goldoni, e na emoção do que estava acontecendo, lançou em voz alta: ‘Senhoras e senhores, está lançada a minha filial’.

Fernanda Torres, desde a infância, sempre ordenou a sua votação de uma forma independente, real e sublime. São quase 50 anos de criatividade em diversas áreas da nossa cultura artística.

Coube a Fernanda Torres o fenômeno de atravessar a Linha do Equador, justamente durante o nosso carnaval dionisíaco. Esse milagre se deve ao extraordinário filme de Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’, que pelo seu protagonismo nessa obra de arte cinematográfica, fez dela, para sempre, um referencial transcendente de brasilidade”.