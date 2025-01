Fernanda Torres recebe Globo de Ouro por "Ainda estou aqui"

Pela primeira vez uma atriz brasileira recebe o prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. Em 1999, a mãe de Torres, Fernanda Montenegro, concorreu por sua atuação em outro filme de Walter Salles.Fernanda Torres foi consagrada com o Globo de Ouro 2025 de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em Ainda estou aqui, de Walter Salles, na madrugada desta segunda-feira (06/01).

A premiação é histórica por ser a primeira do Brasil numa categoria de atuação. Não se tratava da primeira indicação: mais de duas décadas antes, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, concorrera por Central do Brasil (1998), do mesmo diretor, que venceu como Melhor Filme em Língua Estrangeira. Montenegro seria indicada para o Oscar 1999 de Melhor Atriz.

Em seu discurso em Beverly Hills, Los Angeles, Torres agradeceu a sua precursora: "Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia… Ela estava aqui há anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu." A alusão é à personagem que Torres representa, a mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do romance em que o longa-metragem se baseia.

Uma saga familiar na ditadura

Esse Globo de Ouro é tão mais significativo por a atriz brasileira de 59 anos ter enfrentado estrelas hollywoodianas como Tilda Swinton (O quarto ao lado), Nicole Kidman (Babygirl) e Angelina Jolie (Maria Callas).

O prêmio de Melhor Filme de Drama foi para O brutalista. Seu diretor, Brady Corbet, e ator principal, Adrien Brody, também foram premiados nas respectivas categorias.

Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024, Ainda estou aqui também concorria na noite a Melhor Filme em Língua Não Inglesa, que foi para Emilia Pérez, de Jacques Audiard, também Globo de Ouro de Melhor Musical ou Comédia.

Concedido desde 1944 pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o Golden Globe se dirige aos melhores profissionais do cinema e televisão do mundo.

O longa-metragem tem ainda boas chances de concorrer ao Oscar, cuja lista será anunciada em 17 de janeiro. No filme, Walter Salles narra a saga da mãe do escritor do romance original em busca de justiça, depois que o marido, o deputado federal Rubens Paiva, foi preso em 20 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro. Torturado e executado pela ditadura militar, seu corpo nunca foi localizado. Eunice Paiva morreu aos 86 anos, em 13 de dezembro de 2018, vítima de Alzheimer.

