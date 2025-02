Fernanda Torres posa com Demi Moore durante evento em Londres; veja fotos

Fernanda Torres e Demi Moore posaram juntas durante um evento pré-Bafta organizado pela Chanel, em Londres, no sábado, 15. Apesar de serem concorrentes ao Oscar de “Melhor atriz”, as duas não se enfrentaram no Bafta, premiação considerada o “Oscar britânico”, pois a brasileira não foi indicada.

No Bafta, que acontece neste domingo, 16, o longa brasileiro “Ainda estou aqui” disputa na categoria de “Melhor filme em língua não-inglesa” contra as obras “Tudo Que Imaginamos Como Luz”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Kneecap”. A atriz Fernanda Torres vai à cerimônia com o diretor Walter Salles.

A conceituada e brilhante estrela internacional Fernanda Torres ao lado da querida Demi Moore. #BAFTAs pic.twitter.com/oa3vK3ojkQ — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 15, 2025

Fernanda Torres and Demi Moore attend the Charles Finch & Chanel Pre-BAFTA Party. pic.twitter.com/4seuyilswq — 21 (@21metgala) February 15, 2025

Fernanda Torres y Demi Moore asisten a la fiesta pre-BAFTA de Charles Finch & Chanel.#look #TmasNEstilo pic.twitter.com/jhgr84jbWV — Trending+News (@tmasnews) February 15, 2025

Durante a festa da Chanel, Fernanda Torres e Demi Moore também foram clicadas nos bastidores, se abraçando, entre algumas risadas. A estrela do terror “A substância” ainda cumprimento Andrucha Waddington, marido da atriz brasileira.

As duas estrelas já haviam se conhecido pessoalmente em janeiro, nos bastidores da cerimônia do “Globo de Ouro”, em Los Angeles (EUA). Naquela noite, ambas saíram vencedoras.

Depois, Fernanda Torres contou à imprensa que conseguiu o número pessoal de Demi Moore antes mesma da premiação e lhe enviou uma mensagem carinhosa.